‘Voce all’Autore’ a Palazzo Binelli Scrittori e libri sotto i riflettori

di Daniele Rosi

Sarà la letteratura la protagonista degli eventi estivi in città, con incluso un omaggio a Italo Calvino. ‘Voce all’Autore’ è la nuova rassegna sulla letteratura, inserita nel calendario estivo e distribuita in otto incontri tra giugno e agosto. Gli incontri coinvolgeranno importanti autori del panorama letterario italiano e sono organizzati dal settore cultura del Comune e dalla biblioteca civica Lodovici, in collaborazione con le librerie ‘Nuova avventura’ di Carrara e ‘Ali di carta’ a Massa. Otto incontri, a ingresso libero, alle 21 nella suggestiva cornice di Palazzo Binelli, grazie all’ospitalità della Fondazione CrC.

La figura del grande scrittore Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, sarà tra i temi al centro della rassegna, con un paio di appuntamenti dedicati. A spiegare nel dettaglio l’iniziativa in Comune l’assessore alla cultura Gea Dazzi con il direttore del settore Cinzia Compalati, in più la bibliotecaria Silvia Nicolini ed Enrico Giuliani della libreria ‘Nuova avventura’. "Si tratta di appuntamenti interessanti – hanno illustrato Gea Dazzi e Cinzia Compalati – con autori che non hanno bisogno di troppe presentazioni, e un’offerta tematica che coinvolge romanzi, con storie di amore e amicizia, per arrivare anche a tematiche storiche.

La rassegna raccoglie idealmente il testimone da ‘Carrara si racconta’ che terminerà il primo luglio". Dei due appuntamenti dedicati a Calvino, il primo aprirà la rassegna il 29 giugno con Alberto Casadei con lo scritto ‘La suprema inchiesta’ edito dal Saggiatore, e l’altro il 21 luglio con Veronica Giuffrè e il suo intervento dal titolo ‘La ricerca della parola esatta: la lezione di Italo Calvino’. I due ospiti offriranno un’interpretazione dell’autore con un taglio diverso dal solito. Giovedì 6 luglio Raffaele Donnarumma presenterà ‘La vita nascosta’ edito per ‘Il ramo e la foglia’, poi il 14 luglio Marco Malvaldi racconterà del suo ‘Oscura e celeste’ edito da Giunti.

La rassegna ospita poi, il 28 luglio, Giampaolo Simi con il suo ‘Sarà assente l’autore’ edito da Sellerio. Si prosegue il 4 agosto con Fabio Genovesi con l’ultimo libro ‘Oro puro’ edito da Mondadori, mentre venerdì 11 agosto sarà presente Enrico Fovanna con ‘Lunedì mi innamoro’ edito da Giunti. Chiude la rassegna il 25 agosto la direttrice del QN, Agnese Pini, con il suo ultimo libro ‘Un autunno d’agosto’ edito da Chiarelettere.