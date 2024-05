Visite gratuite domani alla Croce Rossa

Per celebrare i suoi 160 la Croce Rossa di Albiano Magra sabato aprirà la ‘Settimana della Croce Rossa’ con eventi e appuntamenti dedicati alla salute rivolti a tutti i cittadini. Domani nella sede in via Don Pietro Corsini, una giornata di prevenzione gratuita, evento inserito nella Campagna di prevenzione e diagnosi precoce. Dalle 9 alle 13 i cittadini potranno usufruire gratuitamente di visite con specialisti ed eseguire esami importanti per la prevenzione della salute. Saranno effettuate anche visite come misura dell’elasticità e del grasso del fegato, Abi (indice di Windsor); consulto angiologico, linfedema, ortopedico e motorio, test visus, test dell’udito tonale e vocale. Per chi desidera effettuare la misurazione della glicemia, si consiglia di presentarsi a digiuno. Non è possibile prenotare, dalle 8 alle 9 verranno consegnati i bigliettini per l’accesso alle visite.