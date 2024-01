Violenta lite familiare, la moglie viene ricoverata con Tso

Violenta lite familiare in una frazione collinare nei pressi di Fivizzano. Un violento litigio fra due coniugi si è consumato la notte scorsa in una borgata di collina. La lite ha assunto improvvisamente toni talmente accesi degenerando a tal punto che sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri della Stazione di Fivizzano assieme a personale sanitario del 118. A quanto pare, soprattutto gli operatori sanitari hanno avuto il loro bel daffare per contenere l’irruenza di uno dei contendenti, una donna che non accennava minimamente a calmarsi tanto che, di fronte ad una situazione ormai non più gestibile,è stata richiesto il ricovero coatto, il Tso. Un delegato del sindaco ha così firmato un trattamento sanitario obbligatorio" per cui, la donna è stata trasportata in autoambulanza, scortata dai carabinieri di Fivizzano fino al dipartiemnto di salute mentale di Massa dove è stata trattenuta inosservazione.

R.O.