Addio Vincenzo Volpi, il musicista della politica

Carrara, 11 gennaio 2024 - E’ morto a 61 anni Vincenzo Volpi. Noto professionista, lavorava nel centro elaborazione dati della madre a Marina, Volpi lascia un vuoto nel mondo della musica e della politica. Volpi ha lottato a lungo contro una grave malattia che nonostante la voglia di vivere non gli ha lasciato scampo. Dopo aver militato una vita nel Partito repubblicano, con cui aveva condiviso battaglie e campagne elettorali, recentemente si era discostato dall’Edera comunale aderendo a un gruppo di fuoriusciti chiamati Repubblicani apuani.

Sempre presente in ogni assemblea pubblica o manifestazione, Volpi, che aveva frequentato il liceo classico ’Repetti’ aveva una grande passione per la musica. La sua fisarmonica, la sua tromba erano a sempre presenti in feste e locali per divertire e far ballare il pubblico. Con la sua orchestra, ’Spillo’ della Spezia aveva girato l’Italia chiamato a suonare a manifestazioni pubbliche e private. Era tifoso dellì’Inter e della Carrarese, grande amico di Corrrado Orrico e di Silvio Baldini. Nelle sue uscite era facile incontrarlo durante le messa domenicale nella chiesa dela Santissima Annunziata in via Bassagrande a Marina.

Molti lo ricordano con un profondo sentimento di cordoglio: fra questi l’ex sindaco Angelo Zubbani che anche a nome del Partito socialista dichiara: "Ho appreso con tristezza la notizia della morte dell’amico Vincenzo. Sono profondamente vicino alla famiglia e a quanti lo conoscevano".

Immancabile l’attestato di dolore del Partito repubblicano: "Il Pri di Carrara – si legge in una nota – ricorda Vincenzo Volpi come un Repubblicano appassionato. Un saluto all’amico che nel corso degli anni ha dato molto al partito ed alla politica carrarese. Vadano alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze del Partito Repubblicano di Carrara".

Note di dolore e vicinanza alla famiglia anche da parte della Lega: "La Lega manifesta profondo cordoglio – scrivono il segretario provinciale del Carroccio, Nicola Pieruccini, e il segretario comunale e consigliere comunale Andrea Tosi – per la scomparsa di Vincenzo Volpi, concittadino molto caro alla nostra comunità. Il suo impegno instancabile e l’amore per la nostra Carrara lasceranno un segno indelebile in tutti noi. In questo momento di tristezza, ci uniamo al cordoglio dei familiari, ricordando con rispetto il contributo che Vincenzo ha dato alla vita della nostra città".