Vigili del fuoco, la festa. Sempre a fianco dei cittadini

Un bilancio felice e tante prospettive. Così il comando dei vigili del fuoco ha festeggiato ieri la patrona Santa Barbara. La cerimonia nella caserma di via Massa Avenza alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Il comandante Alessandro Gabrielli ha illustrato il bilancio di un anno. In totale i vigili del fuoco hanno svolto 3.317 interventi, di cui 860 per soccorso e salvataggio persona, 460 per incendi ed esplosioni, 224 per dissesti statici di diverso genere e 107 per incidenti stradali. Numeri che fanno capire come i cittadini si rivolgano ai vigili del fuoco per qualsiasi motivo, considerato che la stragrande maggioranza degli interventi (860) hanno riguardato soccorso e salvataggio di persone.

I vigili del fuoco al comando dell’ingegner Gabrielli però non operano solo a Massa Carrara, come dimostra la partecipazione ai soccorsi in favore della popolazione emiliana colpita dai recenti eventi alluvionali. Una tendenza di interventi in leggera decrescita se confrontata con gli anni precedenti, ma significativa, se lsi considerano le attività di polizia giudiziaria ed amministrativa svolte in collaborazione con le amministrazioni provinciali, per la sicurezza sui luoghi di lavoro. A novembre, il comando provinciale guidato Gabrielli è stato anche co-protagonista di un evento su scala regionale, una grande esercitazione a Carrarafiere di Colonna mobile regionale finalizzata al montaggio dei campi base da allestire in occasioni delle calamità. La maxioperazione è stata organizzata e gestita in sinergia con la direzione dei vigili del fuoco della Toscana e con i comandi di Livorno, Prato e Siena. Una settimana di formazione che è servita ad istruire 250 vigili del fuoco della Toscana sul montaggio dei nuovi moduli di supporto logistico da usare in caso di calamità naturale. Tende facili da montare e più confortevoli di quelle vecchie, perché spesso i vigili del fuoco devono agire in condizioni ambientali severe.