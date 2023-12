Vigili del fuoco: due posti al comando provinciale

E’ attivo il bando del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la copertura di ben 212 posti nel profilo professionale di operatori e assistenti e 2 posizioni sono disponibili anche al comando di Massa Carrara. Le assunzioni avvengono tramite selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego. I candidati vengono selezionati tramite la procedura di avviamento a selezione, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato o determinato nella Pubblica Amministrazione di lavoratori in possesso del il titolo di studio della scuola dell’obbligo / licenza media. Il bando in questi giorni è stato pubblicato sul sito web del Centro per l’impiego di Massa Carrara ed è qui che bisognerà presentare la domanda entro il 27 dicembre. Coloro che sono tra i primi in graduatoria hanno più possibilità di essere chiamati e assunti, in quanto la chiamata parte dal primo classificato e poi si va a scorrere. Per informazioni, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro