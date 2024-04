Viabilità e nuovo asfalto. Lavori a Tassara e Aurelia

Dopo lo sciopero dei camionisti che protestavano contro le buche che spaccano le balestre dei mezzi, l’amministrazione comunale ha messo mano al portafoglio e stanziato 100mila euro per rimettere a posto la strada della ex Marmifera, quella nel tratto compreso tra la Tassara e la via Miseglia. Di pari passo sono partiti i lavori di asfaltatura statale Aurelia e della rotatoria di Turigliano. Per questo dalle 8 di ieri e fino alle 20 del 24 aprile è previsto un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli lungo la statale Aurelia, nel tratto di competenza del Comune di Carrara. Dalle 20 alle 6 è istituito un restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato per tutti i veicoli che percorrono la statale Aurelia, e un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nel tratto del parcheggio di Turigliano adiacente al perimetro del cimitero per consentire il transito in sicurezza ai veicoli. Durante le fasi di ripristino del manto stradale all’interno della rotatoria di Turigliano, che avverrà in tre diverse (dalle 20 alle 6) la circolazione sarà così regolamentata: nella prima fase i veicoli che percorrono viale XX Settembre direzione mare saranno deviati nel parcheggio lato cimitero per poi proseguire sull’Aurelia direzione Sarzana. Nella seconda fase i veicoli che percorrono viale XX Settembre direzione monti transiteranno a senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto compreso tra il civico 236 e la rotatoria: a tal fine dovrà essere chiusa la svolta continua direzione mare per chi transita sull’Aurelia direzione Sarzana Massa. Nella terza fase i veicoli che percorrono la statale Aurelia in ambo i sensi di marcia transiteranno a senso unico alternato.