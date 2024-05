La nuova vita della Taliercio: "Un’operazione vero esempio di concretezza per la città"

"L’operazione Taliercio rappresenta un buon esempio di come Carrara possa mettere efficacemente mano ai molti problemi che ha". Così il gruppo consiliare Lista Serena Arrighi sindaca (nella foto) in merito ai lavori di adeguamento alla scuola Taliercio previsti dal Pnrr, che prevede che gli studenti siano accolti in moduli per fare lezione, in attesa della realizzazione della nuova scuole dalle ceneri del vecchio plesso scolastico.

"Per un pezzo non possiamo che ringraziare l’amministrazione precedente che ha scelto di inserirne la demolizione e ricostruzione nelle richieste dei fondi Pnrr – commenta il gruppo - e per noi che siamo venuti subito dopo, il Pnrr è una grande opportunità. Nel caso di Taliercio non avevamo spazi scolastici idonei in cui trasferire quella scuola perché tutte le soluzioni immaginate si sono scontrate con la realtà. La sindaca ha aperto e gestito in prima persona un confronto serratissimo e complesso con le famiglie, con la dirigente scolastica e coi sindacati ed insieme a loro ha individuato la soluzione al campo dei Pini".

"I tecnici comunali hanno progettato e realizzato con professionalità ed impegno – proseguono – un’opera che si commenta da sé, perché chiunque, oggi, può vedere quanto la scuola modulare risponda a tutti i bisogni dei bambini e dei docenti e a tutte le legittime aspettative delle famiglie. Gli spazi interni sono accoglienti, quelli esterni sono curati e malgrado l’indegna gazzarra messa in campo dalle opposizioni, tutti sono soddisfatti della soluzione costruita insieme a studenti, famiglie e personale della scuola".

"Ora abbiamo l’estate – concludono nel loro intervento i membnri del gruppo consiliare della lista per la sindaca – per completare l’opera e sarà una nuova sfida, che però siamo certi sapremo affrontare con successo, come le precedenti".