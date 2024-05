Ant, successo di ’Acchiappa un sogno’

"Acchiappa un sogno per Ant". Nei giorni scorsi, per due giorni, gli alberi di piazza Aranci si sono colorati dell’atmosfera magica creata dagli ’Acchiappasogni’ delle virtuose del cucito del gruppo ’Crocettando’, che hanno scelto di donare il loro lavoro all’uncinetto degli ultimi mesi proprio alla Fondazione Ant. Il Ccn Massa da Vivere ha portato il proprio contributo sostenendo l’iniziativa e pubblicizzandola tra i negozianti del centro. L’atmosfera di collaborazione che si è creata ha portato bellezza e meraviglia tra i cittadini che passeggiavano per la piazza e che potevano liberamente scegliere l’"acchiappasogni" preferito e staccarlo dall’albero, effettuando poi una donazione. Tutti i fondi così raccolti andranno a sostegno delle giornate di prevenzione gratuita che da molti anni Aant si impegna ad offrire alla cittadinanza.