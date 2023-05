"Via Don Minzoni, crateri e pericoli per tutti"

Non si ferma la protesta dei residenti di via don Minzoni a Carrara. Dopo il primo appello di intervento all’amministrazione comunale denunciano ancora "il perdurare dello stato di degrado e pericolo di gran parte della strada che attraversa il centro cittadino. Alle ripetute segnalazioni inoltrate agli uffici comunali, finora sono stati presi solo provvedimenti di rattoppo, mentre la gran parte della strada continua ad essere piena di pericolosi dossi e buche causate dalle radici dei pini. Non si capisce il perché siano stati tagliati solo alcuni pini e lasciati in piedi quelli dove il manto stradale è più disastrato e le chiome delle piante più folte e quindi più pericolose. Se si decide di affrontare un problema e di risolverlo lo si affronta nella sua interezza e non facendo qualche rattoppo. "L’unica maniera che noi giudichiamo risolutiva e più volte sollecitata agli uffici comunali è la totale sostituzione delle alberature, ad esempio utilizzando le piante messe a dimora in via Erevan ed il rifacimento completo del manto stradale. Come provvedimento temporaneo in attesa di un lavoro completo si potrebbero quantomeno ridurre le chiome di pini, dato che i loro rami ondeggiano pericolosamente quando il vento soffia forte. Tra l’altro - concludono - marciapiedi e strada raramente vengono puliti e spesso i rifiuti abbandonati si accumulano".