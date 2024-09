"Via del Volto Santo. Stato di totale incuria"

"Tutti sanno che la Toscana è attraversata da numerosi Cammini nazionali e internazionali che formano una rete di itinerari che rappresentano veri e propri accessi al nostro patrimonio religioso, storico e artistico. Tutti sostengono, a parole, tale patrimonio come risorsa non solo spirituale e ambientale, ma anche turistica e perciò economica. Tra i Cammini che necessitano della sottoscrizione di protocolli gestionali con le altre regioni, al fine di disporre di un percorso omogeneo, vi è la “Via del Volto Santo". A dirlo è Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. Il Cammino del Volto Santo nasce a Pontremoli e percorre circa 160 chilometri, attraversando la Toscana, passando per la Garfagnana e la Media Valle del Serchio per arrivare come meta alla statua lignea del Volto Santo, custodita a Lucca nel Duomo di San Martino.

"Un bando regionale prevedeva una dotazione finanziaria pari a 280mila euro, per investimenti finalizzati a “migliorare e qualificare la fruizione della rete escursionistica toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale“. Attraverso tale tipologia era possibile per le Unioni dei Comuni effettuare investimenti materiali e immateriali per realizzare “itinerari turistici con valenza storico/ culturale“.

Nonostante tutto questo – sottolinea Fantozzi – numerosi tratti del Cammino del Volto Santo si trovano in uno stato di totale incuria, e manca completamente la manutenzione ordinaria. Come se non bastasse, alcuni tratti sono impraticabili per i pellegrini: non sono battuti e manca la ripulitura del verde che costeggia il percorso, rendendo quasi impossibile il passaggio".

"Per questo, grazie alle segnalazioni e al prezioso lavoro sul campo del Coordinatore provinciale del partito Marco Guidi, del coordinatore della Lunigiana Umberto Zangani, dei militanti di Fratelli d’Italia di Fivizzano in collaborazione col gruppo di minoranza in consiglio comunale di Destinazione futuro – Monia Leonardi sindaco, ho presentato un’interrogazione al presidente della Regione per sapere: quante risorse sono state stanziate negli ultimi cinque anni da destinare agli enti locali per le opere di manutenzione ordinaria dei Cammini, nello specifico per il Cammino del Volto Santo; una rendicontazione dei fondi erogati dal 2015 a oggi con tale destinazione; qual è la pianificazione di lungo termine per quanto riguarda la programmazione della manutenzione del suddetto tracciato e della relativa segnaletica; quali e quante verifiche periodiche sono state fatte per garantire la sicurezza dei fruitori dell’itinerario", conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi.