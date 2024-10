Via a ’Pitagorà’. Oltre 300 alunni al Country club

Giovani al Country club di Pontremoli per conoscere i servizi erogati dalla Società della Salute. L’appuntamento per la campagna di sensibilizzazione denominata "Pitagorà" è per stamane alle 9, un’iniziativa organizzata da Regione Toscana, Società della salute della Lunigiana, Azienda Usl Toscana nord ovest, Comune di Pontremoli, in collaborazione con Lions Pontremoli Lunigiana, Futuro aperto, Aurora domus, Madre Cabrini, Centro disturbi del comportamento alimentare, Comunità pedagogico riabilitativa Monte Brugiana, Federsanità. Sono stati invitati a partecipare tutti gli studenti delle classi prime degli istituti superiori della Lunigiana. Il via all’evento con i saluti del presidente dalla Società della Salute Roberto Valettini e del sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri. Si comincerà con uno spettacolo teatrale intitolato ‘Cambio di stagione, un armadio di domande’, con Ilaria Solari e Antonio Branchi, progetto e regia di Virginia Martini, elementi di scena Beatrice Ficalbi, collaborazione tecnica Giancarlo Mottini, per Blanca Teatro. Alle dieci apriranno gli stand informativi e i ragazzi, suddivisi in gruppi, potranno interagire con tutti gli esperti. Lo stand del Serd offrirà un supporto informativo sui servizi di prevenzione contro il fumo e l’abuso di alcol, con la partecipazione di un team composto da un medico, uno psicologo, un educatore e un tecnico del Centro antifumo. Allo stand Ufsmia, in un ambiente informale e accogliente, ci saranno psicologi, neuropsichiatri ed educatori professionali, pronti ad ascoltare le emozioni suscitate dalla rappresentazione teatrale.

