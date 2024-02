Versante da consolidare. Operai acrobati in parete

Lavori in corso lungo la statale per il consolidamento del versante. Siamo a Villafranca, lungo la strada che porta ad Aulla, dove Anas ha investito per la posa di reti e barriere parasassi. Basta transitare lungo la strada per restare meravigliati vedendo operai specializzati della Forti costruzioni, alle prese con la sistemazione di enormi reti, che metteranno in sicurezza la zona.

Non è il primo intervento portato avanti da Anas sul territorio villafranchese, poco più avanti infatti un intervento simile è già stato portato a termine. Al momento il traffico è delimitato con un unico senso di marcia, grazie a impianto semaforico, ma solo quando gli operai sono al lavoro, nel fine settimana solitamente il traffico torna regolare. Le barriere paramassi sono state progettate per arrestare la caduta di rocce e massi prima che cadano sulle infrastrutture, sulle strade di trasporto o su altre opere. In particolare a Villafranca il pericolo riguarda l’intero versante, quindi è stato necessario un intervento risolutivo per evitare che massi o detriti possano cadere sulla statale e provocare danni.

Ma anche il comune di Villafranca ha investito sulla sicurezza, rientrano in un progetto globale altre zone per cui sono stati ottenuti contributi a fondo perduto. Sono stati portati avanti lavori lungo la sponda sinistra del torrente Bagnone, in prossimità di Virgoletta. Si tratta di lavori attesi da tempo, per prevenire il rischio idrogeologico, difendere l’abitato, in corrispondenza di una zona fragile del territorio. E ancora altri lavori terminati nella frazione di Irola, con la messa in sicurezza sponsale e stradale lungo il percorso che porta alla piccola frazione.

"Abbiamo portato avanti -spiega il sindaco Filippo Bellesi - vari interventi di difesa territoriale e messa in sicurezza geologica e urbanistica, con finanziamenti a fondo perduto, ottenuti da bandi legati alla difesa del suolo. Tra gli interventi più importanti ricordiamo quello sul lungo Bagnone, un lavoro impegnativo per sistemare una zona fragile e i lavori a Irola che hanno riguardato la messa in sicurezza del canale e anche la sistemazione stradale con una massicciata, ripristino frana e strada e regimazione delle acque. Avremo investito, grazie a contributi, circa un milione di euro. Ricordiamo anche i lavori portati avanti da Anas sulla strada statale, per la messa in sicurezza di tutti coloro che la percorrono quotidianamente".

Monica Leoncini