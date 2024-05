Cinque varianti per l’urbanistica. Ok del consiglio a Baker Hughes

Carrara, 14 maggio 2024 – Il consiglio comunale ha approvato le varianti al Poc, il Piano operativo comunale, dopo le prescrizioni che aveva sollevato la Regione Toscana. Le varianti nello specifico riguardano l’ex palazzina Cat di Avenza, che grazie a questa modifica potrà cambiare la destinazione da pubblica ad uso commerciale, consentendo all’acquirente, l’odontoiatra e imprenditore Federico Menconi, di realizzare nello stabile un grande laboratorio odontoiatrico per la sua catena ‘Dentisti Tv’ nei 1500 metri acquistati all’asta per un totale di 335mila euro.

L’altra variante riguarda l’area di Nausicaa da 17mila metri quadrati in viale Zaccagna che passerà a Baker Hughes, specializzata nel montaggio e assemblaggio di manufatti di notevoli dimensioni, e destinata ad attività industriali, ma con il vincolo di una fascia di rispetto per i fabbricati ad uso residenziale confinanti e con l’installazione di barriere anti rumore e una fila di alberature.

La terza variante riguarda l’area retroportuale lungo il Viale Zaccagna, anche questa da destinarsi a Baker Hughes, dicirca 260mila metri quadrati. Una posizione a strategica per le attività produttive che utilizzano il trasporto per l’arrivo e la partenza di merci via mare, grazie alla presenza di una agevole viabilità di accesso.

La quarta variante coinvolge l’area Erp in località Nazzano. L’area residenziale interna al quartiere di Nazzano a ridosso della via Provinciale risulta carente di spazi pubblici, e in particolare di parcheggi. In un’ottica di riqualificazione di un’area utilizzata come deposito di mezzi si prevede la realizzazione di un nuovo parco e di un nuovo parcheggio che riconnetta e riqualifichi le aree residenziali del quartiere, oltre a filtrare con alberature del nuovo parco la presenza della trafficata via Provinciale di Nazzano. L’intervento prevede il recupero di spazi da destinare a parcheggio pubblico e aree da destinare a parco pubblico, con contestuale nuova edificazione di edifici residenziali.

La quinta e ultima variante riguarda il cimitero di Turigliano. La modifica servirà a mettere mano a tutti quei fabbricati risalenti agli anni Settanta, che per valore storico e culturale sono classificati come classe 1 e classe 2, e che potevano essere oggetto solo di manutenzione ordinaria. In parole povere con questa variante gli edifici storici saranno classificati come quelli recenti, e si potrà intervenire (previo parere della Sovrintendenza per quelli tutelati) presentando appositi progetti di restyling.