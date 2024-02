Uso delle palestre scolastiche. C’è il nuovo regolamento. Soddisfazione di Camera

Il nuovo regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche è realtà, dopo l’approvazione del consiglio comunale, e contiene tante novità a favore delle realtà sportive locali. Lo assicura il presidente della commissione sport e turismo di Azione, Alfredo Camera, "L’approvazione di questo nuovo regolamento mi conferma che presiedere una commissione con proficua collaborazione e visione di intenti da parte di maggioranza e minoranza, sia riuscita a redigere un ottimo regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale e provinciale in orario extra scolastico. L’unico mio rammarico - ha concluso Camera - rimane l’astensione da parte dei colleghi dell’opposizione presenti in commissione alla votazione definitiva in Consiglio comunale".