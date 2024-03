Uovo di Pasqua in dono ai giovani della Fivizzanese

Nella mattinata di sabato 23 marzo la Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano ha ospitato nella sala consigliare, all’interno della sua sede a Fivizzano, i bambini del settore giovanile della Fivizzanese. L’evento a cui erano presenti sia il Presidente della Pubblica Assistenza AVIS Fivizzano Gianluca Cardellini che la responsabile del settore giovanile della società ASD Fivizzanese Maria Cappelli, è stato indetto per augurarsi buone vacanze pasquali e per l’occasione la Pubblica Assistenza ha regalato a tutti i bambini del settore giovanile un uovo di Pasqua, ma soprattutto per rinnovare la collaborazione tra le due associazioni.