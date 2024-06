Uno schermo multifunzionale in dono alla scuola dalla Vab

Il volontariato aiuta la scuola. La Vab, Vigilanza antincendi boschivi di Bardine, nel Comune di Fivizzano, ha donato uno schermo multifunzionale alla scuola primaria di Ceserano. Il dono è stato acquistato grazie a parte dei proventi della festa della polenta fritta che viene organizzata ogni anno, in estate, dalla Vab a Bardine. E così i volontari, guidati dal coordinatore Marco Tonelli, hanno consegnato lo schermo ai bimbi che erano molto contenti del regalo, utile durante l’anno scolastico per le loro lezioni. Ad accogliere i volontari c’erano la maestra Antonietta Tazzara, responsabile del plesso e il dirigente del comprensivo Moratti Marco Battella, che hanno ringraziato i volontari. La Vab di Bardine, lo ricordiamo, è nata nel 2002 come distaccamento della sezione di Giucano, nel comune di Fosdinovo ed è diventata sezione nel 2005. Al momento conta 45 iscritti, che si impegnano ogni giorno in attività di Antincendio boschivo e Protezione civile sul nostro territorio e non solo. Non è la prima volta che il gruppo acquista qualcosa per la scuola, già in passato aveva donato una Lim e altro materiale scolastico utile agli studenti.