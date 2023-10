"Uniti per salvare la Imm". L’appello del Comune per i 13 dipendenti

I lavoratori Imm attendono il ricollocamento ma "servono risposte da tutti i soggetti coinvolti che speriamo di ricevere al più presto, altrimenti sarà la conferma di un completo disinteresse per il loro futuro". Alza la voce l’assessore comunale alle Partecipate Carlo Orlandi sui 13 lavoratori di Imm dichiarati da tempo in esubero con "la soluzione di un loro ricollocamento in altre società partecipate. Per questo Comune e Regione, come soci di maggioranza - spiega Orlandi -, e con il coinvolgimento della direzione dell’azienda e dei sindacati, hanno nei mesi scorsi cominciato una serie di colloqui per salvare l’occupazione. Questa soluzione è davvero vicina, ma c’è bisogno che tutti si impegnino a fare la propria parte". Sei lavoratori part time e sette full time e "ad oggi uno ha avviato le procedure per il pensionamento - prosegue l’assessore -, mentre dei restanti dodici, nove saranno assorbiti tra Nausicaa, Cermec, Consorzio Zia ed Erp e infine un decimo potrebbe rimanere alle dipendenze di Imm. In questi mesi, tuttavia, anche altri enti si erano resi disponibili ad assorbire i lavoratori in esubero: Gaia e Ersu durante colloqui con l’assessore regionale Leonardo Marras avevano assicurato il loro contributo, salvo poi fare un passo indietro al momento di formalizzare l’accordo. Anche Erp si era impegnata ad assorbire un numero maggiore di lavoratori rispetto a quanto poi ha deliberato. Spiace constatare come questi improvvisi cambi di marcia, abbiano ragioni politiche e nessuna considerazione per i lavoratori e le loro famiglie". A calcare la mano sulla necessità di una piena collaborazione da parte degli enti anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani: "il rilancio del complesso fieristico passa anche attraverso il riassorbimento del personale. Serve collaborazione anche di altri soggetti pubblici". Da qui l’appello a tutti gli enti interessati a salvaguardare la fiera. Infine l’amministratore unico di Imm Sandra Bianchi: "In questi mesi con Comune e Regione abbiamo fatto tutti i passaggi e tutte le verifiche necessarie per ricollocare i dipendenti in esubero – aggiunge Bianchi -. Ora le decisioni non si possono più rimandare e tutti gli enti pubblici coinvolti devono dare il loro contributo".