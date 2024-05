’Underground battle’. Gran finale in piazza con i ballerini ’urbani’. Riflettori sul bullismo

È in programma per la giornata di oggi il gran finale di ‘Underground Battle’, in corso fino alle 19,30 in piazza Gramsci. Il contest di street dance organizzato dalla Urban Concept Academy con la direzione artistica del coreografo Massimiliano Mosti, in soli due giorni ha portato in città millecinquecento ballerini di tutte le età provenienti dall’Italia e dall’estero. L’edizione di quest’anno è dedicata alla lotta contro il bullismo.

E anche oggi a giudicare i vincitori delle gare in programma ci sarà la giuria di esperti formata da Alex The Cage, Frenkyz, Byron, Franquey, Nury, Neji, Orlando e Lolo. Nomi che per gli appassionati della street dance sono dei veri e propri punti di riferimento. Questo il programma di oggi: alle 10 ci sarà lo stage Dancehall con Lolo Dance (gratuito), alle 11 laboratorio coreografico con Marco Cavalloro (gratuito) e alle 12 il talk bullismo. Per le 12,30 è prevista l’apertura delle registrazioni al concorso coreografico, e per le 13 la battle under 11. A seguire il concorso coreografico gli assoli under 16, open, duo under 16, due open, crew under 11, show compagnie e premiazioni varie.

Al termine dell’evento si svolgeranno gli spettacoli ‘Connessioni’ della ‘Udp Sperimental Dance Company’ e‘Unbreak the broken’ della ‘Mc Urban Dance Company’. Gran finale con il concorso coreografico (crew under 14, crew under 18, crew open) e lo spettacolo ‘Flow’ della Reacted Company.

L’Ugb ha il sostegno della Fondazione marmo. Underground Battle è un format della Urban Concept Academy, tra le più autorevoli scuole di hip hip italiane che ha la sua sede in provincia di Massa Carrara. Nel corso della sua storia ha prodotto spettacoli indipendenti, vinto numerosi concorsi, formato numerosi ballerini ed insegnanti. La Academy è presieduta da Anna Padolecchia.

Tre le compagnie che ritmeranno le premiazioni del concorso coreografico: la Udp Sperimental Dance Company che a Carrara presenta ’Connessioni’ per le coreografie di Manuel Damelli (fondatore e direttore artistico), Endo Bartoli e Alessia Martinelli, la Mc Urban Dance Company con il nuovo show ‘Unbreak the broken’ coreografato da Michela Cerrone ed interpretato da Alessia Occhiato, Aurora Pasqual, Elena Pupo, Marianna Regondi, Sofia Pasqual e la Reacted Company con il primo atto dell’opera ‘Flow, dalla paura alla libertà’, coreografie di Mary Smash & Zarro.