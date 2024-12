Una statua in ricordo di Zuccari

Domani mattina alle 10,30 nel parco Ugo La Malfa si inaugura la scultura in memoria di Laura’. La statua che è stata realizzata dagli studenti della scuola del marmo Tacca è un omaggio a Maria Laura Zuccari (nella foto), la coraggiosa donna che morì colpita da un ramo durante il downburst del 18 agosto 2022 proprio nel parco La Malfa per aiutare un senzatetto. La scultura intitolata ‘Il gesto della speranza’ sarà svelata in occasione della Giornata internazionale della solidarietà. A commissionare l’opera agli studenti del Tacca è stata la sezione soci Coop di Avenza, proprio per ricordare il gesto di solidarietà e l’attenzione verso il prossimo della signora Laura. Il monumento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune. Gli studenti hanno ideato otto bozzetti, che sono stati poi sottoposti alla votazione dei soci Coop di Avenza: il bozzetto più votato è stato riprodotto in marmo.