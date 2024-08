Una serata tra favole e delizie

Sera di mezza estate con ’Colonia Mirtilla, la torta di riso tra leggenda e tradizioni’ (Tara editoria), la favola ’dolce’ che allieterà la serata de ’Lo sbarazzo’ in programma nel centro storico di Massa. E per l’occasione, gelati alla torta di riso. L’incontro, per grandi e piccini, si svolgerà domani, alle 21.30, in via Ghirlanda alla gelateria ’Tentazioni’ di Shila Santucci (nella foto). La favola, di cui è autrice la collega Angela Maria Fruzzetti, racconta la storia di una colonia felina ’Mirtilla’ che, in occasione della ’Festa del gatto’ del 17 febbraio, riceve in dono le uova del pollaio Nidiavì. Un incontro fortunato che dà origine alla specialità massese della torta di riso del Mirteto. A illustrare la favola sono stati i bambini della scuola primaria Battistini di Mirteto. Protagonista della serata è la torta di riso, tipica del nostro territorio. Una delizia che, grazie all’intuito di Sheila Santucci, è diventata anche un ottimo gelato. Tra una lettura e l’altra, presentando i curiosi protagonisti della ’Colonia Mirtilla’, sarà possibile degustare sia la torta che il gelato alla torta di riso. Saranno presenti la docente Stefania Ratti, la scrittrice Angela Maria Fruzzetti, il poeta Marco Alberti e l’editore Daniele Tarantino.