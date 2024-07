Una sede alla stazione per la Pro loco di Avenza grazie a Campione

La Pro loco sulla via Francigena avrà una sede alla stazione ferroviaria di Avenza. L’associazione stava contrattando con ferrovie per ottenere gli spazi dell’ex dopo lavoro, ma grazie all’intervento della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, è riuscita a ottenere quegli spazi in tempi record. Una volta saputo che l’associazione voleva insediarsi alla stazione anche per riqualificare il quartiere, la senatrice Campione ha trattato con i responsabili di ferrovie per garantire che lo spazio venisse assegnato alla Pro loco. A svelare i dettagli dell’operazione ieri a palazzo civico la stessa senatrice e il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel. "Questa nuova sede fungerà anche da punto informazioni – ha detto Campione –, e chi arriva potrà già avere un punto dove chiedere dove andare, cosa fare, quali sono le attrazioni. Uno spazio concesso in comodato, ampio, adesso degradato, che sarà ripulito e accoglierà anche delle manifestazioni. Inoltre ospiterà anche un parcheggio per motorini e biciclette, che ora sono sparse in tutta la zona. Vorrei ringraziare le Ferrovie per la velocità con cui ha destinato l’area alla Pro loco, considerato che io ho fatto il sopralluogo a giugno – ha aggiunto Campione –. Hanno già il contratto, ma adesso dovranno sbrigare una serie di pratiche e garanzie chieste da Ferrovie. Attraverso il consigliere Manuel ho saputo che la Pro loco cercava di ottenere la sede alla stazione e così mi sono mossa per ottenerla prima possibile. A breve ci sarà la consegna dell’area che avverrà con una manifestazione alla presenza dei rappresentanti di Ferrovie. So che la Pro loco è già in movimento per concludere tutta la pratica. Questo è un primo passo ed è già un buon risultato". La senatrice ha poi assicurato che si occuperà anche della questione di Carrara declassata a stazione e non più a fermata.

A.P.