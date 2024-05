Una pedalata per l’Ospedale del Cuore. E’ quella che hanno allestito i cicloamatori del team Asd Fabrimar Marco Forever e che li porterà fino a Città del Vaticano con la finalità di raccogliere fondi a favore dell’associazione “Un Cuore Un Mondo” che opera all’interno dell’Ospedale Pediatrico Apuano. Il ciclo raduno di beneficenza avrà il suo start questa mattina alle 7.30 dalla pasticceria Aldo di Marina di Massa e porterà il drappello di ciclisti da Massa a Roma per poi affrontare il viaggio di ritorno che durerà quattro giorni ed altrettante tappe. Oggi, dopo la parteza, la comitiva pernotterà a San Donato di Grosseto mentre il giorno seguente arriverà nella Città Eterna in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia. Il 27 maggio inizierà il ritorno con sosta a San Quirico D’Orcia, in quel di Siena. Il 28 maggio i battistrada faranno ritorno a Massa.

Questi i nomi dei componenti della ‘brigata’ solidale, che conta undici ciclisti e un autista che la accompagna: Massimiliano Mosti, Vincenzo Palagi, Alessandro Baldini, Bruno Lazzarotti, Mirko Gazzoli, Fabiano Lazzeri, Gianluca Lazzini, Giovanni Guglielmi, Palmiro Masini, Bruno Piccini, Stefano Stagnari, Andrea Ruschini.

Il team dell’Asd Fabrimar Marco Forever del presidente Giuseppe Di Fresco si è ritrovato lunedì sera a Montignoso nel locale Creamitu di Luca Boncino per un’apericena di presentazione dell’evento. Grazie all’aiuto di amici sponsors e ad un autofinanziamento verranno raccolti dei fondi che verranno versati integralmente all’associazione "Un Cuore Un Mondo".

Gianluca Bondielli