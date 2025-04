Una mobilità... immobile: "Viale Roma: troppi camion . Il traffico è insostenibile"

Il traffico del principale viale della città è da sempre una spina nel fianco. A mettere il dito nella piaga è la consigliera del Polo progressista e di sinistra Daniela Bennati. "Il comando di polizia municipale deve fare uno sforzo maggiore per garantire la sicurezza stradale lungo il viale Roma, purtroppo la mancanza di una regolamentazione delle decine e decine di passaggi di camion durante tutta la giornata, su una strada così importante, produce un potenziale aumento del pericolo di incidenti. I dati degli incidenti del 2024 confermano viale Roma come l’arteria più pericolosa della città".

"Ho potuto constatare di persona che i mezzi pesanti sforano i limiti soprattutto quando viaggiano senza carico in direzione mare" sottolinea Bennati.

Il Polo Progressista e di Sinistra invita l’amministrazione comunale a puntare sulla mobilità sostenibile e "non pensare a progetti faraonici come la variante Aurelia. Si continua ad appesantire il traffico con i camion, che potrebbero essere spostati in autostrada, invece di potenziare le piste ciclabili del viale Roma e metterle in sicurezza. Nessun attraversamento delle rotonde prevede un passaggio in sicurezza per le biciclette e anche il rifacimento del tratto fra il parco della Rinchiostra e via Romana, fatto realizzare alla società immobiliare proprietaria del supermercato Esselunga, ha purtroppo confermato questa pessima tendenza contraria a una mobilità sostenibile e sicura".