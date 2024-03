"Una giornata magica al Noa con l'arte del doppiaggio: Mario Cordova ed Eleonora De Angelis incantano il pubblico"

Una giornata magica quella vissuta al Noa grazie all’associazione ’Donatori di musica’ che, nella sala policonfessionale, ha offerto una performance originale e sorprendente, con al centro l’arte del doppiaggio. Mario Cordova, doppiatore tra gli altri di Richard Gere e Jeremy Irons, ed Eleonora De Angelis, ’voce’ italiana anche di Angelina Jolie e Jennifer Aniston, presentati dal giornalista Marco Veronese, hanno fatto sognare il pubblico, con il suggestivo accompagnamento musicale di Veronica Pucci all’arpa e di Federico Gerini al pianoforte. I protagonisti di questo spettacolo, che ha messo insieme cinema e musica, sono stati accolti e salutati con affetto e riconoscenza dal direttore dell’Oncologia apuana Andrea Mambrini.

Eleonora De Angelis ha offerto il doppiaggio in diretta di Cameron Diaz in una scena di ’Se fossi in lei’, film del 2005 in cui due sorelle, accomunate dal numero di scarpe ma dal carattere opposto, litigano furiosamente. Si è poi trasformata in una Jennifer Aniston che in maniera spietata preannuncia a una bambina il blocco di tutti i suoi regali di Natale in ’La festa prima delle feste’ del 2016. E’ poi passata a una splendida poesia di fronte al mare tratta da ’Le parole che non ti ho detto’, storia d’amore hollywoodiana del 1999 con Kevin Costner e Robin Wright Penn. Mario Cordova ha mostrato come ha doppiato uno straordinario Willem Dafoe in ’Van Gogh-Sulla soglia dell’eternità’, film del 2018 che racconta gli ultimi e tormentati anni del grande pittore. Ha poi prestato la voce in diretta all’affascinante Richard Gere: prima in ’Come un uragano’, del 2008, poi nel thriller mozzafiato del 1998 ’L’angolo rosso’.

Veronica Pucci e Federico Gerini hanno invece ricreato con maestria l’atmosfera musicale di grandi pellicole come ’Colazione da Tiffany’ (1961), ’Furyo’ (1983), ’Il Socio’, ’Il favoloso mondo di Amélie’ (2001) e ’Forrest Gump’ (1994). Con la loro voce ammaliante e versatile, i due doppiatori hanno inoltre presentato alcune letture: Eleonora un toccante testo sulla gentilezza, Mario anche un estratto del suo romanzo ’Gli uccelli non hanno vertigini’, pubblicato nel 2023. Per illustrare il lavoro del doppiatore sono stati anche mostrati un video con un esilarante Gigi Proietti in sala di doppiaggio.

Mario Cordova e Eleonora De Angelis hanno poi approfondito il loro brillante percorso professionale di doppiatori ma anche di attori. "Dietro a questo lavoro – hanno spiegato rispondendo al pubblico – ci deve essere un’attenzione maniacale a ogni singolo dettaglio. Oltre allo studio, all’uso della respirazione diaframmale, a una perfetta dizione, un buon doppiatore, proprio come un attore, deve saper ’entrare nel personaggio’, in maniera da ricreare voci diverse, appartenenti a volti e corpi molto differenti tra loro, adattandosi a ogni situazione e a ogni tipo di film".