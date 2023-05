Una giornata di visite mediche ed esami gratuiti negli stand

Tanta gente in piazza della Repubblica a Pontremoli per la giornata di prevenzione sanitaria organizzata dal Lions Club Pontremoli Lunigiana con il club satellite Le Stele-Lunigiana. Sono state fatte 44 ecografie della tiroide, 44 ecodoppler, 44 elettrocardiogrammi, 15 visite dermatologiche, 16 visite audiometriche, 23 stick glicemici e 28 valutazioni pressorie. Il Club ringrazia medici, infermieri, volontari e soci Lions intervenuti, in primis i medici Maurizio Muri, Gildo Bertoncini, Angelo Bertolini, Lino Mori, l’audiometrista Pamela Cardillo, Clara Cavellini, Miriam Marchetti, Marika Filippi e Miranda Giulianotti. Poi la Protezione Civile di Tresana, Villafranca, Aulla, Podenzana, di Pontremoli e la Misericordia.