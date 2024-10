Una gara per cento racconti. Al via Fantastichandicap

Sono tante e tutte di qualità le decine di proposte arrivate nella nuova edizione, la 22esima, del concorso letterario Fantastichandicap. Il concorso, promosso dal Centro documentazione Handicap in collaborazione con la consulta disabilità del Comune, vedrà la premiazione dei migliori racconti sabato 12 ottobre alle 16 all’Autorità Portuale. Al concorso hanno partecipato oltre cento autori provenienti da tutta Italia, con racconti incentrati sui temi della disabilità, diversità, inclusione ed emarginazione sociale. Per i premi principali, Davide Bacchilega da Ravenna vince nella sezione adulti; Selin Cinelli di Bagni di Lucca ottiene il primo posto nella sezione ragazzi e infine la classe IV G del liceo artistico statale di Napoli trionfa per la sezione scuole. A questi si aggiungono poi altre premiazioni minori per le tre macrocategorie e delle segnalazioni con pergamena.

I racconti vincitori saranno letti e interpretati sabato da Matteo Procuranti. La presentazione della 22esima edizione è stata fatta ieri alla sede del centro di documentazione Handicap di Carrara, con gli assessori Roberta Crudeli e Gea Dazzi, Antonella Petrocchi della consulta disabilità Carrara e Silvia Tamberi, Barbara Soccol e Maria Adele Barbieri per il centro documentazione. "Il centro svolge un’attività fondamentale, con iniziative belle come il concorso letterario - hanno spiegato Roberta Crudeli e Gea Dazzi - e ringraziamo anche la consulta disabilità per il supporto. E’ importante ricordare la biblioteca del centro documentazione, che rientra nella rete bibliotecaria Reprobi".

"Elaborati di qualità che riescono a toccare tanti temi - hanno aggiunto Barbara Soccol e Antonella Petrocchi - con lo scopo fondamentale di portare avanti la cultura dell’inclusione. Quest’anno per le premiazioni ci saranno delle piccole sorprese". I racconti sono stati valutati da una giuria di esperti, presieduta dal neuropsichiatra infantile Giorgio Pini e composta da: Francesco Bajini, Roberta Crudeli, Gea Dazzi, Davide Lambruschi, Elisa Migliorini e i ragazzi della III E del liceo delle scienze umane del ‘Montessori Repetti’, coordinati dalle insegnanti Daniela Venturini e Graziana Arcolini.