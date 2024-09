Una gara di arte... muraria. Scuole edili protagoniste

Dieci coppie in rappresentanza delle dieci province della Toscana al banco di prova per vincere l’edizione territoriale di ’EdilTrophy’ 2024. Piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa, ieri è stata la location che ha dato vita a una vera e propria gara di arte muraria, organizzata dal Formedil, che premia la qualità del costruire e la competenza di chi lavora in collaborazione con organizzata la Scuola Edile di Massa Carrara. "Siamo qua siamo qui oggi perché una gara regionale di arte muraria che si svolge in tutte le regioni e coordinata a livello nazionale dai nostri uffici – ha detto Marco Golato, funzionario Formedil nazionale –. Un’organizzazione resa possibile a livello territoriale per le selezioni della Toscana dalla Scuola Edile di Massa Carrara".

In gara, tra la curiosità di villeggianti e passanti, i muratori delle scuole edili della Toscana che si sono sfidati nella realizzazione di panchine e fioriere. Opere che verranno donate alla Provincia e utilizzate per allestire gli spazi dell’Istituto Alberghiero Minuto di Marina di Massa. Ha vinto la squadra composta da Roberto Raffaele e Franco Raffaele di Fsc Prato nella categoria Senior che si è così qualificata di diritto per la finale nazionale al Saie di Bologna, che si terrà dal 9 al 12 ottobre, durante la quale verranno eletti i migliori muratori italiani del 2024. Seconda classificata la squadra della Scuola Edile Arezzo, terzi i rappresentanti pisani. Premio lavorare in sicurezza alla squadra della Sfs, Scuola Formazione Sicurezza, di Massa Carrara

"Un evento importante – ha continuato Golato – sostenuto da tanti importanti enti nazionali tra questi ricordiamo il Ministero del lavoro e la Presidenza del consiglio dei ministri, l’Inail, Unioncamere e altre aziende organizzazioni private di interesse settoriale. Quello che vogliamo fare è mandare un messaggio promozionale per avvicinare il mondo esterno al nostro settore facendo vedere loro per quanto riguarda l’edilizia tradizionale che cos’è e come funziona".

"Un’iniziativa che portiamo avanti ormai da tanti anni – ha detto il vice presidente di Formedil Toscana, Daniele Battistini – che abbiamo avuto il piacere di ospitare a Massa. Sicurezza, formazione, qualità del lavoro, questi i principi per noi imprescindibili che devono esserci nel settore delle costruzioni; un comparto pieno di opportunità che devono essere colte soprattutto dai giovani".

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. "La giornata ci aiuta da una parte riflettere e far comprendere quanto il mondo dell’edilizia sia importante e quanto è alta la professionalità di chi fa il muratore dall’altra apre un focus sull’esigenza di pensare alle future generazioni e quindi di trovare quelle che sono le maestranze che mancano e mancheranno sempre di più nel futuro".

Michele Scuto