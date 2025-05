Una donna per il marmo. Confindustria sceglie. Federica Guadagni per guidare il lapideo

È Federica Guadagni la nuova presidente della sezione lapideo e carbonati di Confindustria Massa e Carrara. E’ amministratore delegato della Marmo Canaloni, 51 anni, consigliere del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e membro del Distretto tecnologico del marmo e della pietra ornamentale. Federica Guadagni è da anni figura di riferimento per l’intero comparto. Dirige l’azienda di famiglia assieme ai fratelli Fulvio e Gianluca. L’elezione si è svolta ieri nella sede di Carrara alla presenza di una larga maggioranza della base associativa e la neo presidente ha incassato oltre il 70% dei voti. Federica Guadagni succede nella guida della sezione lapideo e carbonati a Fabrizio Santucci, che ha deciso di non accettare un secondo mandato.

Quella di Guadagni, come previsto dal nuovo regolamento, è stata una auto candidatura, e visto l’ottimo risultato è stata una scelta condivisa. Nel suo intervento di insediamento, ha lanciato un chiaro messaggio: unità e collaborazione tra tutte le anime della sezione, come condizione indispensabile per affrontare le sfide attuali e future del settore. "Sono molto contenta perché per una donna è storicamente un bel risultato – commenta la neoeletta –. È stato bello avere l’appoggio della quasi totalità dell’assemblea, una presenza molto importante. Al momento non mi posso sbilanciare, ma il mio sarà un mandato basato sulla collegialità e la collaborazione perché è giusto così. E’ ancora tutto da decidere e da valutare, ma saranno coinvolte tutte le aziende". Quali cambiamento porterà la sua elezione? "Intanto – dice Federica Guadagni – allineeremo la sezione marmo alle altre, procederemo in questo senso. Siamo ancora alla fase delle consultazioni. Ringrazio tutti i miei colleghi che mi hanno dato fiducia e la possibilità di avere questo mandato in Confindustria, mi sono auto candidata ed è andata bene".

Soddisfatto della nomina Matteo Venturi, il presidente della delegazione di Confindustria Toscana Centro e Costa per Massa Carrara. "Una guida autorevole, competente, capace di ricompattare il settore – commenta l’elezione di Federica Guadagni –. Una donna di grande esperienza, ha sempre partecipato con rigore e competenza a ogni passaggio della vita associativa del settore. È studiosa attenta di tutti gli aspetti legati all’attività estrattiva della pietra naturale a Carrara, e conosce profondamente le dinamiche tecniche, normative e ambientali che caratterizzano il nostro distretto. A Federica va il mio augurio sincero di buon vento. Abbiamo bisogno di competenze, ma anche di equilibrio e visione. Lei ha dimostrato di avere tutto questo". Prima di Federica Guadagni la carrarese Simonetta Cattani Lazzareschi fu la prima donna in Italia ad essere eletta presidente di un’associazione degli industriali, quella di Massa Carrara, che ha guidato con molta energia.

Alessandra Poggi