Una conferenza sull’arte del tango con la maestra Anna Marzi

Domani alle 18 l’iniziativa “Il tango nell’arte e l’arte del tango“, una conferenza che si svolgerà alla Stanze del teatro Guglielmi e che sarà tenuta dalla maestra Anna Marzi.

"Il tango risponde a un perfetto sillogismo aristotelico – si legge nell’invito – La musica è arte, il tango è musica, il tango è arte. Il tango non è soltanto un ballo ma una forma di comunicazione universale. Insieme parleremo di questo prezioso ma poco conosciuto patrimonio". L’evento è a ingresso libero e per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338.8933270.

Anna Marzi (nella foto) ha conseguito la laurea in filosofia e pedagogia all’università di Genova, ha studiato pianoforte al Conservatorio Boccherini di Lucca. Per anni ha insegnato alle scuole medie statali e in quelle superiori. Ha conosciuto il tango nella capitale argentina, Buenos Aires, quando in Italia non aveva ancora fatto la sua comparsa e da allora ha deciso di studiarlo all’Accademia Nacional del Tango che si trova nel Centro cultural Borges della capitale argentina, usufruendo dell’insegnamento dei migliori maestri.

Ha tenuto oltre 170 conferenze sul tango per illustrarne i contenuti psicologici, filosofico e sociali in tutta Italia. Tiene corsi di formazione per aspiranti maestri.