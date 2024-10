Un Premio Nobel vicino a noi. Carrarina la moglie di Hassabis. La ricercatrice Teresa Niccoli

Ha la moglie carrarese il premio Nobel per la chimica Demis Hassabis (nella foto). Lo scienziato inglese è marito di Teresa Niccoli, di Carrara, figlia di Luigi, già direttore del Monte dei Paschi di Siena. La moglie Teresa è ricercatrice nel campo oncologico all’Università di Cambridge, mentrw Hassabis, tifoso del Liverpool, è uno scienziato e imprenditore. Ha fondato l’azienda, in cui ancora lavora come Ceo, venduta a Google.

Il Nobel è stato diviso in realtà fra tre ricercatori: il biochimico David Baker ha ricevuto metà del premio “per la progettazione computazionale delle proteine”, mentre Hassabis e il collega di DeepMind John Jumper si sono divisi l’altra metà per il loro lavoro sulla previsione delle strutture proteiche attraverso un modello IA chiamato AlphaFold 2. Era il 2020 quando AlphaFold 2 riuscì a determinare la forma tridimensionale di una proteina partendo dalla sua sequenza di aminoacidi. Il modello riuscì a farlo con una precisione finora mai raggiunta e in pochi giorni, rispetto agli anni che avrebbe impiegato un laboratorio con metodi di ricerca tradizionali. Poiché la forma di una proteina è legata alla sua funzione, conoscerne la forma può aiutare la progettazione dei farmaci e rende più rapida la comprensione delle malattie. L’Accademia di Svezia ha conferito metà del Nobel per la Chimica 2024 a Hassabis e Jumper perché sono riusciti a prevedere la struttura di quasi 200 milioni di proteine identificate dai ricercatori.