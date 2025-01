Un piano anti barriere architettoniche

"Ha colto la sensibilità del comune di Aulla sulla materia. E’ stato un confronto utile e costruttivo e certamente auspico una costante e proficua collaborazione per il prosieguo" così dichiara il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, a margine dell’incontro, avvenuto di recente a palazzo civico, con il coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità, Giacomo Perfigli. "E’ stato un confronto positivo su diversi punti – ha commentato Perfigli – a partire dalla presa d’atto che il Comune è in fase di progettazione per la redazione e successiva adozione del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche): un’adozione che consentirà all’ente maggior di ottener punteggio nella partecipazione a bandi per l’ottenimento di contributi ad hoc". In Comune è stato fatto il punto sullo stato dell’arte tra il sindaco e l’assessore Tania Brunetti con il dirigente dell’Urbanistica, Andrea Donati: in questi giorni è stato affidato l’incarico di progettazione all’architetto Enrico Cibei che procederà con la pianificazione nella previsione di adozione del Peba entro il 31 marzo. "E’ in animo, dopo la stesura di una prima bozza che stiamo per completare, coinvolgere le associazioni e tutti gli stakeholder del territorio per recepire anche i loro input e coniugare il piano con le esigenze delle persone con disabilità" dichiara il dirigente Donati. All’incontro di lunedì, Perfigli ha rappresentato al sindaco l’importanza di rendere operativo il nuovo scivolo di collegamento tra via Nazionale e via Cisa, ricevendo da Valettini conferma di un’imminente risoluzione della criticità attenzionata dall’amministrazione comunale. Piena sintonia, inoltre, sul contrasto ai parcheggi senza diritto negli stalli riservati ai disabili. Perfigli ha plaudito l’amministrazione comunale riguardo all’avvenuta realizzazione di nuovi stalli per disabili in vari siti del territorio comunale.