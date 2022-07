Un monumento a De Gasperi Quattro metri di marmo e acciaio

Verrà inaugurata entro fine settembre la statua in onore di Alcide De Gasperi nella piazza antistante il tribunale. Appresa la notizia che il Comune di Massa si sarebbe prodigato per rifare le piazze, il presidente del Centro Alcide De Gasperi di Massa, Luciano Faenzi, non ha esitato a proporre il suo progetto. "De Gasperi merita un monumento – dice – perchè oltre ad essere stato presidente del consiglio per 5 volte è stato uno dei più grandi statisti che siano mai esistiti". Il consiglio direttivo del Centro studi comunale ha accolto con piacere l’iniziativa, affidando l’incarico al noto architetto e artista, Alessandro Giorgi. Si tratta di un’opera di poesia visiva (6 m base, 4m altezza), costituita da una composizione di lettere in acciaio, che andranno a formare il nome dello statista, posizionate su una base di marmo gentilmente fornita dall’imprenditore Francesco Ricci. Nella faccia anteriore verrà incisa una citazione si, pronunciata dallo stesso Gasperi: “Se siamo uniti siamo forti. Se siamo forti siamo liberi“. Nella faccia posteriore saranno collocati la data d’inaugurazione, l’autore, i promotori e i finanziatori. Il costo dell’opera si aggira intorno ai 30mila euro ed è a totale carico del Centro studi che, essendo un associazione privata, non beneficia di fondi statali e confida perciò nel contributo degli enti pubblici, delle Fondazioni delle banche e dei partiti politici. "Come promotore della realizzazione dell’opera sono veramente preoccupato – dichiara Faenzi –. A tre mesi dall’invio delle domande agli enti per la richiesta di contributi non abbiamo ancora ricevuto risposta. I lavori sono già iniziati, assegnati alle ditte “Be Different“ e “Motomeccanica Navale“, ma per proseguire è necessario che il Centro riceva collaborazioni finanziarie: il fondo esistente non è sufficiente. Ringrazio chiunque avrà la generosità di collaborare e assicuro che tale gesto non passerà inosservato". Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere al sito dedicato o contattare telefonicamente il presidente al 333 2785883.

Veronica Molini