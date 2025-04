Un logo per la libertà. Progetto ’Fili Resistenti’. Le scuole protagoniste

“Fili Resistenti“ è un progetto didattico composito, dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana con il Centro Icaro e l’adesione di alcune sezioni Anpi e il contributo della Regione, nato dall’idea di un gruppo di insegnanti per fare rete fra gli Istituti della Lunigiana, che ha accompagnato per tutto l’anno scolastico molte classi dei comprensivi e che in queste settimane si avvia alla conclusione con gli eventi più significativi.

Una delle iniziative didattiche che ha visto il coinvolgimento di un bel gruppo di alunni delle classi terze delle medie è stato il "Contest grafico" per la realizzazione di un logo che celebri l’80° anniversario della Liberazione. Sono stati 38 gli elaborati che hanno partecipato al concorso, realizzati da singoli o gruppi di studenti, tutti con notevole impegno, a tal punto da mettere in difficoltà la giuria che ha dovuto valutarli. Le classi che hanno aderito fanno parte degli Istituti Comprensivi Moratti-Bonomi di Fivizzano, Cocchi di Licciana Nardi e Ferrari di Pontremoli.

Nei giorni scorsi nei locali del Centro Icaro di Costamala di Licciana Nardi la giuria si è riunita per l’esame degli elaborati: ne facevano parte rappresentanti dell’Istituto Storico della Resistenza, del Centro e delle sezioni ANPI di Aulla-Licciana, di Fivizzano-Casola e di Pontremoli che hanno aderito all’edizione di questo anno scolastico di “Fili Resistenti“. Gli elaborati sono stati esaminati in forma anonima così che i componenti della giuria non potessero conoscerne né l’Istituto di provenienza né gli autori.

Alla fine dell’impegnativa mattinata di lavoro sono stati due i disegni scelti per un primo posto ex aequo: l’elaborato della classe 2^ B IC Cocchi di Licciana Nardi, creato dagli alunni Brollo, Arcidiacono e Ferrari e l’elaborato della classe 3^ A IC Ferrari, plesso di Filattiera, creato da Irene Fogola, Al secondo posto l’elaborato della classe 2^ A IC Cocchi di Licciana Nardi creato dagli alunni Mansi, Msakni e Ricci.

Al termine di questa prima edizione del contest grafico, i promotori hanno voluto sottolineare gli unanimi giudizi non solo positivi ma anche di notevole soddisfazione e di ammirazione per l’impegno profuso da insegnanti e alunni e per i risultati ottenuti che evidenziano la proficua elaborazione dei concetti e una corretta, in molti casi sorprendente, restituzione.