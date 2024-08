Un libro da tour mondiale . Marina Pratici in viaggio tra Europa e Nord America

Tour mondiale per "Le sagittabonde", la 24ª opera letteraria di Marina Pratici, tradotta in più lingue e già pluripremiata. La scrittrice aullese, portavoce della cultura italiana nel mondo, sarà anche a Città del Messico e a New York con il suo nuovo libro. "Le sagittabonde" (edizioni Helicon) è un saggio letterario dedicato a epistolari famosi della letteratura universale con introduzione del docente universitario belga Augustine P. Martel, tradotta in quattro lingue. Sarà presentata, in questo mese di agosto, in numerose città americane ed europee. "Un grande onore – dichiara Marina Pratici – per il quale ringrazio l’agente letteraria Margot Pin, la responsabile della Casa editrice Helicon Maria Eugenia Miano e le associazione culturali internazionali che stanno organizzando i numerosi incontri". Prima tappa del tour sarà a Città del Messico, dove la saggista lunigianese relazionerà con il professore Antonio Valastro Guirao presso l’Istituto Internazionale di Cultura; a seguire New York, dove Pratici sarà ospite del ’Women in Poetry’ e, da lì, verso l’Europa con appuntamenti a Parigi e a Barcellona. "Desidero ringraziare anche la Libreria Pino di San Francisco, in America, che da anni promuove la mia produzione letteraria in terra americana". Il libro, dopo le presentazioni internazionali, sarà inoltre proposto in numerose città italiane e inserito nel circuito bibliotecario nazionale.

Ma le emozioni, per la scrittrice aullese non finiscono qua: recentemente insignita della Targa del consiglio della Regione Toscana per alti meriti culturali, il 28 settembre riceverà, a Palermo, negli ambiti del prestigioso Premio Antonio Veneziano, il diciannovesimo Premio alla carriera e, il 19 ottobre, al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro Bari, sarà insignita della nomina di Accademico ad Honorem dell’illustre Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari. Riconoscimenti importanti che si aggiungono ai venti premi per l’attività culturale, alle due lauree honoris causa, alla medaglia della presidenza del Senato, all’onorificenza di Ufficiale della Repubblica, alla distinzione ’Alessandro Magno’ ad Atene, alla nomina di ’Personaggio dell’anno’ a Barcellona che Marina Pratici si è vista assegnare negli anni.