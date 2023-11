Un laboratorio per costruire un sintetizzatore

Costruire in casa un sintetizzatore professionale ora si può grazie ad ‘Avalith’, il workshop in programma per le 15 di sabato all’officina dei Ponte di Ferro. Si tratta di un progetto assieme del ‘Vèn Chì Festival’, che era stato rimandato per un ritardo nella fornitura dei materiali. Parliamo della nuova iniziativa targata ‘Carrara Suoni Aperti’, che si svolgerà nel laboratorio di scultura al civico 2 di via Carriona di Colonnata. Avalithè un progetto curato da Jolinlab, laboratorio di elettronica specializzato nella costruzione di sintetizzatori capaci di dare forma a sculture sonore attraverso laboratori fai da te. L’iscrizione costa 100 euro: i materiali necessari a realizzare sono gratuiti, eccetto il saldatore di stagno che ogni partecipante dovrà portare con sé. Al termine della giornata ci sarà una performance live basata sull’uso dei synth che sono stati costruiti. Il sintetizzatore che resterà ai partecipanti una volta finito, è stato progettato per poter essere alimentato con un semplice cavo Usb alla portata di tutti, quindi per poterlo suonare non servirà l’impiego di un modulare. Al momento della prenotazione verranno fornite ulteriori informazioni sull’iniziativa. Per informazioni scrivere a [email protected]. o contattare gli organizzatori (anche via whatsapp) al 393 79.290.56.01 dalle 15 alle 19 da lunedì a venerdì. L’evento rientra nel calendario delle iniziative della prima edizione del ‘Vèn Chì Festival’, manifestazione che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Carrara e la sponsorizzazione della Fondazione Marmo.