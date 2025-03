Un giorno al Mug2 Lezioni di recitazione

Un giorno al museo può diventare speciale se c’è anche Chiara Basile Fasolo che insegna a recitare. E l’occasione sarà il 22 marzo al Museo Ugo Guidi 2 di Massa quando l’attrice, anche regista e presentatrice, sarà protagonista di casting e stage di recitazione televisiva e cinematografica. Un sabato esclusivo al museo, il 22 appunto, che comincerà alle 14 per concludersi alle 19. Chiara Basile Fasolo è anche regista-produttrice della serie tv internazionale “Sogno Italiano”, in streaming su Amazon Prime Video e altre tv. Tornerà al Mug2 di via Alberica 26 in veste di Insegnante e produttrice tv per dirigere aspiranti attori o appassionati di televisione che vogliano avvicinarsi al mondo del cinema e fare esperienza.

Non solo: durante lo stage di recitazione avverrà anche il casting, con il quale Chiara valuterà gli aspiranti attori che potranno essere scelti come comparse e piccoli ruoli per il prossimo progetto cinematografico diretto dalla produttrice le cui riprese inizieranno in estate. Lo scopo del corso è la partecipazione attiva dell’allievo, recitando con scene tratte da veri copioni tv, imparando il corretto della mimica e utilizzo della gestualità al fine di una proficua formazione personale e professionale. Al termine dello stage di recitazione e approfondimento di cinema, i partecipanti potranno vedere in tv il loro volto e condividere la propria esperienza attoriale.

‘Sogno Italiano’, programma visibile su Prime Video in Italia e altri Paesi del mondo è una serie di punta nel panorama televisivo italiano ed è giunta alla sua terza edizione riscuotendo successo di critica e pubblico nel panorama globale. Chiara Basile Fasolo è stata co-conduttrice del programma ‘Morning Voyager’ su Rai 2 insieme a Roberto Giacobbo ed ha interpretato numerosi ruoli in Fiction Tv per Rai e Mediaset, come ‘Braccialetti Rossi’, ’Squadra Mobile’, ‘Il Tredicesimo apostolo’.

Il Museo Ugo Guidi, Museo Solidale di Massa di cui è presidente Mario Locatelli, nasce dalla collaborazione con l’associazione Onlus “Un Cuore un Mondo” che ha come obiettivo quello di dare sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici.