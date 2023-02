Un “gioiello“ di 73 metri dal cantiere di Giovanni Costantino

Il mega yacht Admiral da 73 metri realizzato dalla Tisg di Giovanni Costantino ha un proprietario. È un ‘paperone’ americano: la vendita si è conclusa in collaborazione con Michael Tabor e Brandon Kummer della società statunitense ‘Kitson Yachts’. Si tratta del nuovo gioiello della flotta e si chiama ‘Gc Force’ e sarà consegnato nel 2026. Interamente ideato dal centro stile di The italian sea group, il nuovo mega yacht Admiral di 73 metri è costruito in acciaio con sovrastruttura in alluminio. Il progetto consente traversate oceaniche in assoluto comfort. Gli esterni sono caratterizzati da linee eleganti, ampi spazi di vivibilità sui ponti e spaziose vetrate. Le accomodation del nuovo mega yacht prevedono 6 cabine per vip e ospiti e 9 cabine per l’equipaggio. L’azienda, che fa capo a Giovanni Costantino (nella foto), opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. "L’importante vendita finalizzata in Usa conferma la validità del nostro percorso di sviluppo nel mercato americano degli yacht di grandi dimensioni, consolidando la posizione di Tisg quale player globale di riferimento per i mega yacht - commenta Costantino – Admiral Gc Force rappresenta un considerevole traguardo raggiunto grazie alla professionalità che contraddistingue il gruppo e all’alto profilo qualitativo dei nostri yacht, riconosciuti in tutto il mondo". "Dopo aver lavorato con diversi players, Tisg si è dimostrato essere il miglior cantiere in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti", hanno commentato commentano Michael Tabor e Brandon Kummer di Kitson yachts.