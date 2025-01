Un edificio per lo sport. Il bando del Comune per trovare una sede. Dalle Regione 4 milioni

I soldi per il nuovo Palazzetto dello sport ci sono, ma manca l’edificio in cui l’amministrazione comunale lo dovrà realizzare. Non un terreno edificabile dove costruire una struttura ex novo, bensì uno stabile già esistente da adibire a Palazzetto dello sport. Queste le indicazioni della Regione che sulla questione ha destinato 4 milioni. Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale farà un bando per capire se in zona ci siano dei privati in possesso di un edificio adatto, e nel caso partirà la trattativa per l’acquisto. Una scelta non facile visto che le strutture a vocazione sportiva scarseggiano, ma che non scoraggia per niente l’assessore allo Sport Lara Benfatto e l’amministrazione comunale, che stanno aspettando che i 4 milioni stanziati dalla Regione entrino nelle casse comunali. Come ormai noto a finanziare questa importante opera dedicata ai numerosi sportivi del territorio è la Regione Toscana, che nell’ultima variazione di bilancio ha stanziato 4 milioni di euro per il nuovo impianto sportivo, come ha confermato il consigliere regionale Giacomo Bugliani domenica a Carrarafiere durante la presentazione del campionato regionale ‘Carrara indoor’ della Fidal.

Al momento però non è ancora stato individuato nessuno edificio, e nonostante le ipotesi, da palazzo civico sono cauti e non vogliono indicare nessuna potenziale struttura. "La Regione Toscana ha destinato una cifra importante per fare sì che Carrara abbia finalmente un Palazzetto dello sport – dice l’assessore allo Sport Lara Benfatto –. Si tratta di fondi destinati all’acquisto di una struttura idonea allo scopo. Da parte nostra siamo pronti a intervenire e non appena avremo le risorse disponibili procederemo con la pubblicazione di un bando per andare a individuare quali immobili possano essere adatti".

"Questo contributo regionale al Comune di Carrara è un atto di estrema importanza e non è frequente che un’amministrazione comunale ottenga una cifra così importante stanziata direttamente dal bilancio – commenta il consigliere regionale Giacomo Bugliani –. Carrara come città ha un gran bisogno impianti sportivi adeguati, anche per assolvere alla funzione sociale dello sport. Sono contento di questo contributo e sono certo che il Comune di Carrara metterà in campo tutte le azioni necessarie per concludere l’operazione in qualcosa di concreto per la comunità cittadina e non solo. I 4 milioni di euro per il Palazzetto dello sport dovranno essere spesi entro il 2025". Il nodo da sciogliere resta dove dovrà sorgere il nuovo impianto sportivo comunale, ma soprattutto dovrà essere un luogo accessibile, dotato di parcheggi e di grandi dimensioni. Qualcuno aveva ipotizzato di rimodulare un padiglione di Carrarafiere, complesso fieristico che sta dimostrando una vocazione sportiva, ma anche su questa location da palazzo civico non si sbilanciano e rimandano la scelta al bando per andare a individuare quali immobili possano essere adatti.

Alessandra Poggi