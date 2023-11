Un dinosauro speciale... tra i banchi

Incontro speciale per i bambini della scuola primaria di Fosvinovo, martedì scorso. Hanno avuto l’opportunità di conoscere... un dinosauro. Momo, un brontosauro un po’ diverso dall’immaginario collettivo e con una passione speciale, la lettura. È così che Franca Sebastiani presenta agli alunni di tutte le cinque classi il protagonista della raccolta di racconti “La storia di Momo si colora”. Attraverso la lettura del racconto “Il granchio Cla Cla” l’autrice ha condiviso il potere delle storie e dell’influenza che possono avere sulle persone. Dopo la lettura di Michael Micciché i bambini si sono sbizzarriti in varie interpretazioni del racconto. Quando è stato chiesto ai bambini di disegnare o scrivere cosa li rendesse felici ci sono state sorprese: c’è chi nell’essere felici ha visto una tavola imbandita, un telefono, il fratellino, chi la scuola o la natura.

In collaborazione con le insegnanti e la vicedirettrice Lucia Spadoni, Franca Sebastiani ha così dimostrato come la mente del bambino possa assorbire importanti fondamenti dal pensiero narrativo, aprendogli la mente, portandolo in altri mondi. “La storia di Momo si colora” è una raccolta di racconti ambientata a Battilanasaurus, cittadina dove ci sono ancora i dinosauri, che purtroppo non vivono in pace: i giganti preistorici sono vittima dei pregiudizi, mentre gli altri animali si sentono oppressi dalla loro prepotenza. Una famiglia di colli lunghi affronta la strana caratteristica di Momo, un cucciolo che non vuole parlare. Tutto cambia quando inizia a chiacchierare e a giocare con i “nemici”: cagnolini, vitelli e pulcini. I lettori sono accompagnati dalle illustrazioni di Mattia Micciché e dal costante messaggio sotterraneo di ogni storia: la lettura è un bene primario imprescindibile.