Un dibattito tra veleni e bonifiche

Appuntamento politico per parlare di veleni e bonifiche sabato prossimo, alle ore 16, al Centro sub Alto Tirreno, davanti al parco ex Ugo Pisa a Marina di Massa. L’evento è intitolato ‘Sin-Sir: realtà diverse, diverse soluzioni, problemi sanitari spesso ignorati". Intervengono Daniele Terzoni, di Europa Verde-Verdi di Massa, e Luca Boccoli, candidato alle elezioni europee per l’Alleanza Verdi Sinistra, responsabile nazionale Giovani Verdi. Il tema delle bonifiche, sempre di stretta attualità, è tornato alla ribalta della cronaca di recente per la conclusione della procedura di gara da parte di Sogesid e l’affidamento dell’appalto dei lavori che scatteranno a novembre.