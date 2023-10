’Un cuore un mondo’ festeggia 30 anni di attività. Assemblea aperta a tutti con una mostra al Mug 2

L’associazione onlus ’Un cuore un mondo’ da 30 anni dedica ai bambini ricoverati all’Opa di Massa e ai loro genitori costante attenzione e aiuto morale e materiale per superare nel migliore dei modi il periodo di ricovero. In occasione del trentennale dalla fondazione, l’associazione invita le autorità, il personale dell’Opa, tutti i collaboratori e i sostenitori a una mattinata di festa, per condividere i ricordi di anni di impegno per la solidarietà. L’assemblea di ’Un cuore un mondo’ è aperta alla partecipazione di tutti perché da sempre desidera che il territorio riconosca e condivida il valore prezioso del volontariato. L’appuntamento è per domani, dalle 11 alle 13, nelle suggestive sale del Museo Guidi 2 di via Alberica. Al terzo piano del palazzo è allestita una raccolta multimediale di documenti che percorrono la storia dell’associazione e le attività svolte. L’esposizione proseguirà per l’intera giornata di domani.