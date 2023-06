Un bebè dopo 25 anni, la cicogna torna in Lunigiana

Mulazzo, 4 giugno 2023 - Fiocco azzurro dopo 25 anni in una frazione di Mulazzo, in Lunigiana, dove il 24 maggio è nato Ludovico. Un evento vero per la zona, e un continuo viavai, di amici, semplici conoscenti e vicini di casa, che si congratulano e vanno a trovare la famiglia Sica nell’antico borgo medievale. Anche il sindaco Claudio Novoa si è detto felice.

Ludovico pesa circa tre chili, è alto 51 centimetri ed è già famoso. Il babbo si chiama Filippo, ha 31 anni, e gestisce un agriturismo, Ca' di Rossi, la mamma è Lucia Mascagna, 30 anni, e invece lavora per una multinazionale che ha una sede a Massa.

Busatica è un piccolissimo centro, appena 21 abitanti secondo l'ultimo censimento, una decina di famiglie in tutto, a dieci minuti da Pontremoli. Lui ha origini piemontesi, ma è arrivato in Lunigiana quando aveva 4 anni, lei fino a qualche tempo fa lavorava a Milano. Entrambi sono felici di vivere in quella che ritengono un’oasi di pace e libertà.