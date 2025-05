Un aperitivo... multiculturale unisce le anime della comunità

A tavola le culture si incontrano. Proprio quello che è successo nel centro storico di Filattiera, che ha ospitato una apericena a cui hanno partecipato oltre cento persone. La festa è stata un’occasione per assaporare piatti da alcune zone del mondo, come Marocco, Madagascar e Giappone in un’atmosfera ricca di colori. Senza trascurare i piatti locali, come la torta d’erbi. La serata è stata promossa dal Comitato per l’asilo vecchio, in collaborazione con il comune di Filattiera e l’associazione Otium. Alcune volontarie del Comitato, lo ricordiamo, da settembre promuovono ogni settimana lezioni di italiano per donne straniere a Filattiera. Una cena tutti assieme è sembrata un’ottima idea per chiudere il corso, ormai verso la fine. In piazza Castello le persone hanno portato cibi tradizionali e mangiato insieme per unire le diverse comunità che vivono nel territorio, creando un momento di condivisione e rispetto reciproco, attraverso il cibo. Durante l’evento i partecipanti hanno gustato specialità diverse dal solito con sapori diversi da quelli abituali, il tutto preparato con cura da tante donne del paese. L’apericena multiculturale non è solo stato un momento di degustazione ma anche un’occasione per conoscere le storie e le tradizioni di chi ha portato con sé i sapori della propria terra. "Tutti i piatti erano davvero buoni - hanno detto gli organizzatori - e hanno partecipato molte persone, che si sono ritrovate in piazza per promuovere l’integrazione e il rispetto delle diversità".

M.L.