"Un allestimento imponente"

Non vuole entrare in alcuna questione politica. Claudio Ferrante, presidente e fondatore di Artist First, interviene sulla questione e ribadisce quanto detto dal manager: "Nessun cachet e 160mila euro di rimessa". "Abbiamo realizzato una produzione di alto livello perché abbiamo visto, nel legame di Francesco Gabbani con il territorio, il motivo fondante di questa iniziativa “Finalmente a Casa” che abbiamo prodotto e realizzato con totale autonomia imprenditoriale. Anche se il contributo del Comune ci dicono essere stato deliberato, noi al momento non lo abbiamo ancora ricevuto quindi, ad oggi, ci siamo assorbiti una perdita che è superiore ai 160mila euro nonostante Francesco Gabbani non abbia percepito alcun cachet. Ma questo resta un motivo di natura squisitamente commerciale e amministrativo che nulla a che vedere con le questioni politiche nelle quali non vogliamo entrare. Ci tengo a precisare che la perdita non significa che l’evento non sia stato un successo, ma è dovuta alle caratteristiche della produzione e all’imponente allestimento che abbiamo messo in piedi per poter donare, alla città e alle 10mila persone che sono accorse, una serata indimenticabile che prevedeva anche una diretta radio televisiva nazionale".