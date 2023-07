Umanità di Con-vivere La Pisaniana racconta il fil rouge del festival

La 18esima edizione di “Con-vivere Carrara Festival”, che si terrà dal 7 al 10 settembre è al centro della puntata della Pisaniana, in onda questa sera alle 21 su 50Canale.Il programma, coprodotto dal Circolo culturale d’Area Vasta Filippo Mazzei e condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi, stavolta sbarca nella sede della Fondazione CrC per raccontare le 4 giornate di eventi. Si rafforza così il rapporto del territorio con Canale 50 e la Pisaniana che per il secondo anno consecutivo sono ospiti di Palazzo Binelli per lanciare il Festival. L’edizione 2023 avrà come tema “l’umanità” e vedrà la consulenza scientifica di Laura Boella. Serena Arrighi sarà presente in puntata. Enrico Isoppi, presidente della Fondazione della CrC, spiegherà il lavoro di insieme alla Fondazione Progetti presieduta da Roberto dell’Amico. Matteo Venturi, presidente di Assindustria e vicepresidente della Fondazione Marmo, testimonierà la volontà del mondo imprenditoriale lapideo a fare qualcosa di concreto per la città anche con Con-vivere.

Poi Luciano Massari, direttore dell’Accademia di belle arti, racconterà gli eventi, le mostre e le conferenze che si terranno in quei giorni. Ma ci saranno anche il direttore dell’ Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, Luca Perfetti e il presidente Mario Sommariva. Da remoto anche Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio, i vertici di Italian Sea group, Michele Giromini, amministratore delegato di Perioli Group. La rubrica dedicata alla salute e al territorio è con la dottoressa Teresa Sichetti. In chiusura la ricetta di un ristorante locale “La tavernetta” di Franco Garbati. Secondo la direttrice Emanuela Mazzi, il significato della locandina del festival è "il piede di una statua di marmo che ‘avanza’ camminando. Simbolo dell’umanità che si muove verso il futuro, figlia del proprio passato che la sostiene. Umanità che è anche coscienza e capacità di plasmare il mondo e così la materia, come fa l’artista con il marmo e quest’ultimo rappresenta il legame fisico con Carrara e la sua storia".

"Per comprendere l’orizzonte generale dell’esperienza umana, fra natura e cultura, non si può prescindere dal legame con gli altri – spiega la professoressa Boella, consulente scientifica di questa edizione -. Definire i contorni dell’umano vuol dire fare i conti con disuguaglianze e iniquità, con forze che sono costantemente in bilico fra umanità e disumanità. Lo faremo attraverso quattro piste tematiche principali negli incontri di parola che delineano i contorni della condizione umana fino ai possibili scenari futuri". Immancabili gli spettacoli che spaziano fra jazz, lirica, musica popolare e musica leggera.

"Il ruolo della Fondazione è quello di essere sempre più presente sul territorio – sottolinea il presidente Enrico Isoppi -, promuovendo e sostenendo iniziative culturali e artistiche che possono dare un valore aggiunto alla provincia. Un ruolo che portiamo avanti ad esempio all’interno degli Stati generali del patrimonio Italiano. Inoltre vogliamo che palazzo Binelli diventi sempre più aperta alla città con mostre ed eventi di alto livello". "Stiamo sviluppando ulteriori collaborazioni che permettono di stanziare maggiori risorse per il festival - evidenzia il presidente della Fondazione Progetti, Roberto Dell’Amico -. Le sinergie con il territorio sono essenziali e grazie a loro possiamo crescere. Oltre al comitato del festival, composto da Fondazione CrC, Comune, Accademia di belle arti, Camera di commercio, Fondazione marmo, quest’anno la rassegna potrà contare sul contributo dell’Autorità portuale , Fhp Holding portuale come premium supporter, main sponsor Bper banca, The italian sea group, sponsor midi Generali Assicurazioni, cooperativa cavatori Lorano, Chean, gli sponsor cooperativa cavatori Gioia, MaxMarmi, St marmo in lastre, aziende del porto di Marina (Mdc terminal, San Colombano costruzioni, gruppo Grendi, T-Bulk, Ornic Nautica, Vittorio Bogazzi e figli, Piero De Gasperis, Dusty, Semp Srl), oltre agli sponsor tecnici Nausicaa, Fonteviva, Federalberghi Costa Apuana".