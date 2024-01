Uffizi diffusi, conferenza sugli strumenti musicali di marmo

Proseguono le conferenze programmate in occasione della mostra ll marmo e Michelangelo: un mito dai Lorena ai Savoia nelle collezioni degli Uffizi al Castello Malaspina di Massa fino al 14 gennaio.

Il prossimo incontro venerdì alle 15.30 nella sala conferenze del castello sarà con la professoressa Patrizia Radicchi relatrice della conferenza ella conferenza, Mirabilia: strumenti musicali di marmo. Già docente di storia della musica al Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza e attuale presidente della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, sezione di Massa Carrara, Patrizia Radicchi svolge una intensa attività di ricerca nella storia della musica massese. Da questa passione nasce la sua monografia dedicata al musicista settecentesco Pietro Alessandro Guglielmi cui è intitolato il teatro cittadino. In quest’ottica, la ricomparsa sul mercato antiquario, nel 2001, di un cembalo in marmo realizzato da Michele Antonio Grandi (Carrara 1635-17017) ha spinto la studiosa a ripercorrere la tradizione di alcuni intagliatori carraresi impegnati nella realizzazione di strumenti musicali sonori e di fantasia.

Le opere ancora conservate al Museo Estense di Modena e alla Galleria dell’Accademia di Firenze "dimostrano – spiega Patrizia Radicchi – il gusto della sperimentazione più ardita nell’ambito della manifattura artistico-musicale, in grado di sfidare la materia nell’obiettivo di estrarne inedite capacità vibratorie e per appagare, tramite il raffinato gusto decorativo, il canone della meraviglia barocca".

Per poter raggiungere il Castello Malaspina è disponibile un servizio di bus navetta, gratuito e senza prenotazione, accessibile da Piazza Aranci – lato palazzo Ducale – a partire dalle 14.30.