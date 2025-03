Tutto pronto per la Ocean Viking. Stamani approdano 15 migranti

Arriverà stamani alle 9.30 la Ocean Viking con a bordo 15 migranti. La nave della Sos Mediterranée attraccherà alla banchina Taliercio dopo un viaggio dal Mediterraneo meridionale iniziato alcuni giorni fa, compresa una deviazione a Trapani dove sono stati fatti scendere i minori a seguito della decisione del Tribunale per i minorenni di Palermo. Per la Ocean Viking sarà invece la quarta volta a Marina; l’ultima a luglio 2024 quando scesero 261 persone. Se quello fu lo sbarco numericamente più grande dei 15 avvenuti, quello di stamani sarà invece il più piccolo. Dopo diversi mesi dall’ultimo sbarco, per l’appunto a luglio 2024, Marina è tornata dunque ad essere porto sicuro per i migranti, avendone per adesso accolti 1809 in poco più di due anni. Numeri importanti, che confermano ancora una volta lo scalo apuano tra i più attivi a livello nazionale in tema di accoglienza marittima dal 2023 a oggi. La macchina dell’accoglienza, messa in piedi dalla Prefettura, è pronta per le procedure. Seguendo un iter collaudato, i migranti riceveranno i primi controlli a bordo della Ocean Viking, per poi essere accompagnati con i pullman nel padiglione B di Imm-Carrarafiere.