Tutti sportivi in spiaggia. I vincitori dei tornei al Bagno Bemi a Ronchi

Sono da poco terminati i tornei sportivi estivi del Bagno Bemi ai Ronchi, come sempre con un gran successo di partecipanti. Al torneo di Beach volley primi classificati Claudio e Jimmy Sollima che hanno avuto la meglio, dopo un combattuto match, su Niccolò Pravisani ed Elisa Cioppi. Menzione a parte per Elisa, unica donna partecipante e arrivata al secondo posto. Nel torneo di Beach Volley Family in cui le famiglie si sono sfidate primo posto per Ginevra e Jacopo Cioppi e secondi Filippo e Gianmarco. Primi al bigliardino Jimmy Sollima e Paolo Perfetti che hanno battuto il bagnino Walter Fazzi e Rolando in due set. A ping pong ennesimo successo per Filippo Zecchi in tre set contro l’emergente Filippo Pravisani. Nel ping pong under 13 l’ha spuntata Matteo Cioppi vincendo tutte le partite. Dopo le premiazioni l’abbondante buffet offerto dalla famiglia Bemi con tantissimi partecipanti.