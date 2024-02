Tutti lettori con gli ’Inbook’. Nuovi testi facilitano l’accesso

Si chiamano inbook e sono libri che aiutano nella comprensione del testo grazie a simboli e immagini. Questi volumi sono stati inventati per aiutare bambini e ragazzi con difficoltà linguistiche, ma li può leggere chiunque. Grazie allo stratagemma che associa figure e lettere, questi volumi sono un veicolo per facilitare la comprensione del testo senza modificarne la morfologia. Insomma libri cuciti su misura nell’ottica dell’inclusione. La collana degli inbook è stata presentata ieri mattina nella sezione ragazzi della biblioteca civica Lodovici dall’assessore alla cultura Gea Dazzi e dalla bibliotecaria Silvia Nicolini.

Oltre ai volumi che fanno parte della rete ‘inbook’, la biblioteca di piazza Gramsci dispone anche di tre volumi tradotti con questo metodo dalle bibliotecarie della Lodovici. Si tratta di ‘Un bacio per te’, ‘La mucca Moka e la scuola di gelato’ e ‘Lupo, lupetto e la fogliolina che non cadeva mai’. "Dare a tutti le stesse possibilità rispetto all’accesso alla conoscenza è un obiettivo prioritario per la biblioteca civica Lodovici, che a tal scopo ha sempre posto particolare attenzione a tutte le forme di inclusione e non di meno alla comunicazione aumentativa – ha detto l’assessore Dazzi –. Da tempo si parla di comunicazione alternativa e gli inbook corrono su un doppio binario. Garantiscono la fruizione più immediata senza far perdere l’aspetto grafico e l’approccio integrale. Non c’è una semplificazione dei contenuti ma un approccio compensativo". "Gli Inbook sono un prodotto d’eccezione e frutto di una ricerca scientifica avanzata – ha aggiunto Nicolini –, sono dunque un prezioso e doveroso arricchimento della nostra offerta che non può prescindere da un costante aggiornamento degli strumenti e delle metodologie adottate". Per saperne di più giovedì prossimo alle 16,30 nella sala ragazzi si terrà un incontro per presentare il modello e per favorirne la diffusione in classe e nel contesto familiare per sostenere la comprensione in bambini con difficoltà linguistiche.